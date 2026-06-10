Forlì, ancora vandalismi nel parcheggio dell’ospedale, la Cgil: “Potenziare la sicurezza”

Ancora vandalismi nel parcheggio dell’ospedale di Forlì. Lo segnala la Fp Cgil Forlì-Cesena, che in una nota “esprime piena solidarietà alla lavoratrice dell’Ausl Romagna che, al termine del proprio turno di lavoro, ha trovato la propria autovettura rigata nel parcheggio antistante il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Forlì. Un episodio grave e inaccettabile che purtroppo non rappresenta un caso isolato. Da tempo si registrano segnalazioni di danneggiamenti e atti vandalici nelle aree di sosta a servizio delle strutture sanitarie del territorio, una situazione che alimenta preoccupazione e senso di insicurezza tra le lavoratrici e i lavoratori”.

“Si tratta di persone - continua la nota - che entrano al lavoro spesso già stremate da organici insufficienti e dalla pressione costante che grava sui servizi sanitari. Ritrovarsi, al termine del turno, con la propria auto danneggiata rappresenta un’ulteriore mortificazione e un segnale di totale mancanza di rispetto nei confronti di chi ogni giorno si prende cura della comunità. La FP Cgil Forlì-Cesena chiede all’Azienda USL della Romagna di verificare con urgenza quanto accaduto e di mettere in campo tutte le azioni necessarie per rafforzare la sicurezza delle aree di sosta, a partire dal potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e dal monitoraggio delle zone maggiormente esposte a episodi vandalici. Allo stesso tempo rivolgiamo un appello all’Amministrazione comunale di Forlì affinché intervenga per quanto di propria competenza, collaborando con l’Azienda sanitaria e con le forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza nelle aree che circondano il presidio ospedaliero. Il tema della tutela dei lavoratori e della sicurezza degli spazi pubblici non può essere scaricato esclusivamente sull’Ausl, ma richiede un’assunzione di responsabilità da parte di tutte le istituzioni coinvolte”.