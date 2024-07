Forlì, anche lo sfratto per Croce Rossa

La notizia delle dimissioni del consiglio direttivo del comitato di Forlì della Croce Rossa e dell’inevitabile commissariamento, ha sorpreso la città. Anche se mancano commenti ufficiali la situazione rimane tesa e che non tutto filasse liscio da qualche tempo è arrivata la notizia dello sfratto del comitato dalla sede provvisoria di via Mellini. La conferma arriva anche da Daniele Casadio, che gestisce le due strutture dove sono sistemati i migranti accolti dalla Croce Rossa. «Ho avuto un incontro con persone competenti per riformare la Croce R, anche perchè ci sono trenta famiglie di dipendenti. Credo sia giusto trovarle all’interno dei soci e noi siamo disponibili a dare una mano. Lavoriamo per salvare la Croce Rossa, non certo per distruggerla visto che svolge un servizio importante per la città. La situazione non è cambiata, la cooperativa non ha ricevuto un euro. Abbiamo avviato la procedura di sfratto anche dalla sede di via Mellini perchè in questo momento la Cri è ospite con gli uffici perchè la loro sede è in fase di ristrutturazione. Sono tre mesi che non ci pagano l’affitto dello stabile che è di proprietà della cooperativa Taras. Due giorni fa sono stati sfrattarti ed è stata assegnata la pratica a un giudice».