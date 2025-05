Forlì, anche Fiorello, Tamberi e Alonso all’ultimo saluto a Fabrizio Borra - Gallery

Forlì ha detto un commosso addio a Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni e di tanti personaggi famosi che oggi hanno raggiunto il Duomo per dargli l’ultimo saluto. Seduti proprio dietro ai familiari del 64enne, c’era Gianmarco Tamberi e Fiorello ma anche Marino Bartoletti. Tra i grandi nomi dello sport presenti alla cerimonia funebre anche Fernando Alonso, l’astista Claudio Stecchi che ancora si regge sulle stampelle per il recente infortunio, Elena Vallortigara, campionessa italiana di salto in alto, Andrea Dovizioso, numerosissimi cestisti ed imprenditori come il presidente di Tecnogym Nerio Alessandri e Giancarlo Minardi fondatore dell’omonimo team di Formula 1. Presente anche il numero uno del team Aprilia di MotoGp Massimo Rivola con il pilota Lorenzo Savadori.