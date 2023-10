Forlì, “Amici di don Dario”: nuova donazione al carcere insieme alla ditta Bandini

Da sempre l’Associazione Amici di don Dario dimostra una particolare sensibilità nei confronti dei detenuti e di progetti che favoriscano il loro riscatto sociale, finalizzato ad un positivo reinserimento nella comunità. Come già avvenuto circa un mese fa con la donazione di tempera muraria per la ritinteggiatura di vari ambienti del carcere forlivese, in questi giorni l’Associazione ha donato una nuova fornitura, questa volta di vernice, finalizzata alla riverniciatura di cancelli, grate ed inferriate, grazie anche alla collaborazione della ditta F.lli Bandini, che ha donato parte della vernice messa a disposizione della Casa Circondariale di Forlì. “Si tratta – afferma Alberto Bravi, presidente dell’associazione Amici di don Dario - di un piccolo, ma significativo intervento che abbiamo concretizzato su sollecitazione di don Enzo Zannoni, cappellano del carcere, sempre attento ai bisogni di questa struttura. Tengo a sottolineare che la donazione di questi materiali darà la possibilità di impegnare alcuni detenuti nel lavoro di ripulitura”.