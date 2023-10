Forlì, ambulatorio medico abusivo in palestra: due denunce VIDEO

I militari dei Nas dell’Italia centrale - nel corso di un servizio coordinato disposto nella seconda metà di settembre dal Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma - hanno effettuato mirati controlli presso centri e associazioni sportive, palestre, piscine e ambulatori al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in merito al rilascio di certificati medici per lo svolgimento di attività sportiva.

Nelle province di Bologna, Forlì, Ferrara e Ravenna, sono stati ispezionati 34 obiettivi, tra palestre e centri sportivi. A Forlì sono state dununciate a piede libero 2 persone: il legale responsabile di una palestra per aver attivato al suo interno un ambulatorio - in assenza delle previste comunicazioni alle competenti Autorità Sanitarie e Amministrative - e un medico, per aver utilizzato il suddetto locale per effettuare visite di idoneità medico sportiva.

Controlli in tutta Italia

Le ispezioni hanno interessato complessivamente 413 centri sportivi, accertando violazioni presso 118 strutture (pari al 28 % degli obiettivi ispezionati), 7 dei quali sono risultati oggetto di provvedimento di immediata sospensione delle attività. Complessivamente 81 le persone segnalate alle Autorità Amministrative, 9 quelle deferite in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie e 118 le violazioni contestate, tra penali e amministrative, per un ammontare di 176.000 euro.