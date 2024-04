Forlì, ambulanza della Croce Verde donata all’Ucraina

Un’ambulanza per le zone colpite dalla guerra in Ucraina. La nuova missine della Croce Verde Bidente è partita verso Odessa per consegnare il mezzo alla città di Maiaky. Entro domani i due volontari che si sono messi in viaggio, il presidente dell’associazione Romano Paglia e Gino Quieti varcheranno il confine ucraino per portare il prezioso aiuto. L’iniziativa organizzata dalla Croce Verde Bidente si chiama “Un’ambulanza per l’Ucraina” e raccoglie l’appello di Victor Diascenko, sindaco della città che si trova nel distretto di Odessa. L’ambulanza è perfettamente funzionante e revisionata, e svolgerà attività di soccorso nelle zone colpite dal conflitto della guerra in atto.

