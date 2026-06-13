Forlì, alta velocità, il sindaco insiste verso il tavolo di confronto: “Abbiamo tutte le carte in regola”

Il potenziamento tav lungo la linea Bologna-Rimini è in fase di definizione, e la convocazione di un tavolo di confronto con le categorie economiche porta il capoluogo di provincia un passo avanti verso la candidatura a stazione alta velocità “Medio Romagna”.

“La rotta è tracciata” - afferma il sindaco Gian Luca Zattini - “Crediamo che Forlì e il suo territorio abbiano tutte le carte in regola per giocarsi la partita dell’alta velocità, come nessun altro comune della Romagna.”

Forte di una “posizione strategica e baricentrica” e della “convergenza dell’aeroporto Ridolfi, dello scalo merci di Villa Selva e della zona logistica semplificata” il Comune si sente pronto per fare da regista di una prima fase interlocutoria con RFI, della quale hanno già ricevuto in visita l’amministratore delegato Aldo Isi.