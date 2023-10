Forlì, alluvione: il modulo per il riparto delle donazioni

L’amministrazione comunale di Forlì ha adottato l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici ai nuclei familiari alluvionati, derivanti dalla raccolta fondi avviata in seguito agli eventi catastrofali del maggio scorso. Il modulo per la richiesta del contributo contiene tutte le indicazioni deliberate e condivise nell’ambito della commissione consiliare d’indagine e di studio sull’emergenza alluvione, tenendo conto anche dei suggerimenti e delle proposte pervenute alla giunta comunale dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil, e dai rappresentanti del comitato vittime del fango.

Donazioni a oltre un milione

Alla data del 12 ottobre 2023 le donazioni in denaro da soggetti privati senza vincoli di destinazione hanno raggiunto l’importo di 1.101.615,74 euro. In esito al numero delle domande regolarmente pervenute e ritenute ammissibili si procederà, quindi, alla quantificazione del contributo economico “una tantum” spettante, in pari misura, ai nuclei familiari risultanti beneficiari.

Chi può presentare la domanda

i cittadini residenti, alla data del 16 maggio 2023, proprietari o locatari di un immobile sito nel Comune di Forlì che è stato danneggiato dall’alluvione del maggio scorso;

tutti coloro i quali abbiano subito un danno maggiore di 5 mila euro;

coloro i quali abbiano subito un danno minore di 5 mila euro e non abbiano potuto beneficiare del CIS perché esclusi dai requisiti specifici (ad esempio danni alle pertinenze);

coloro la cui attestazione ISEE non superi i 25 mila euro.

N.B.: la domanda può essere presentata anche in caso di mancato possesso della dichiarazione ISEE, purché il richiedente ne abbia la disponibilità all’atto della materiale erogazione del contributo. L’acquisizione dell’attestazione da parte del richiedente non ne comporta comunque la successiva presentazione all’ente che, in ogni caso, si riserva di effettuare controlli a campione.

Modalità e termini di presentazione della domanda

I richiedenti interessati potranno inoltrare la domanda di erogazione del contributo a decorrere da mercoledì 18 ottobre 2023, fino al 31 dicembre 2023, secondo le modalità di seguito indicate:

1) via e-mail al seguente indirizzo Pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

2) in modalità cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Forlì - Piazza A. Saffi 8 (47121, Forlì, FC).

3) a mano, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, presso gli uffici dell’assessorato al welfare e politiche per la famiglia: Comune di Forlì - Piazza A. Saffi 8 (47121, Forlì, FC).

Al modulo dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Per assistenza nella compilazione del modulo e ulteriori informazioni è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì mattina il seguente numero: 0543 712816

Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Forlì: www.comune.forli.fc.it