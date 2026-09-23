Forlì, alluvione e ripartenza, incontro tra Comune, Regione e Comitati: “Un confronto utile ed efficace”

“Un incontro particolarmente apprezzato e condiviso, che ha consentito di avere un quadro chiaro e concreto dell’attuale situazione del territorio dal punto di vista della manutenzione delle aste fluviali, con un focus sugli interventi già realizzati, quelli ancora da eseguire e i relativi cronoprogrammi”.

Così il Comune di Forlì in una nota per commentare il momento di confronto si è svolto ieri pomeriggio in Municipio, alla presenza dell’assessore Giuseppe Petetta, di alcuni referenti del Comitato Vittime del Fango, degli Ingegneri Sara Vannoni e Pietro Azzarone dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e del dottor Nicola Pasi della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale.

“Incontri come quello di ieri fanno bene a tutti – dichiara soddisfatto l’assessore Giuseppe Petetta - la difesa del territorio deve essere una priorità a 360 gradi. Gli eventi alluvionali del 2023 e del 2024 ci hanno lasciato in eredità l’urgenza di rafforzare la cerniera comunicativa tra i territori e chi pianifica ed esegue i lavori sul reticolo fluviale forlivese. Diversamente, si rischiano incomprensioni e un diffuso malcontento tra la comunità locale. Quello che invece dobbiamo promuovere è un prezioso gioco di squadra, in cui chi vive e lavora nei quartieri più esposti al rischio idrogeologico faccia da sentinella e portavoce per gli enti di governo regionali”.

“Riteniamo che il confronto sia stato estremamente utile ed efficace, perché ci ha permesso di comprendere meglio non soltanto lo stato dei diversi lavori, ma anche le problematiche tecniche affrontate, le priorità individuate e le tempistiche previste per gli interventi” - aggiunge Alessandra Bucchi, Presidente Comitato Vittime del Fango - per il nostro Comitato poter disporre di informazioni precise e comprensibili è particolarmente importante, sia per conoscere l’effettivo stato della messa in sicurezza del territorio sia per poter fornire agli alluvionati informazioni corrette e puntuali”.