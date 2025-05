L’Amministrazione comunale di Forlì informa che, giovedì 8 maggio alle ore 20.30 presso il Salone Comunale si svolgerà l’incontro pubblico “Ricostruzione Post-Alluvione. Lavori in corso e progettazioni”. L’evento, promosso tenendo in considerazione le richieste pervenute dal territorio, rientra nel calendario degli appuntamenti organizzati dal Comune di Forlì in occasione del secondo anniversario dell’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023.