Forlì, allo stadio Morgagni la finale della School football cup Romagna

Forlì
La presentazione in Municipio della finale della School football cup Romagna
La presentazione in Municipio della finale della School football cup Romagna

Sarà un derby in piena regola l’atto finale della School football cup Romagna, evento calcistico che coinvolge le scuole superiori che domani sera vedrà scontrarsi Forlì e Cesena attraverso le squadre dei due istituti che hanno primeggiato nel proprio girone. I giocatori dell’istituto forlivese Matteucci, infatti, se la vedranno sul prato verde contro gli studenti del liceo scientifico Righi. «I cancelli apriranno alle 19 - spiega Nicolas Lazzarini, ideatore della manifestazione - con inizio partita alle 20.30. Al termine si svolgeranno le premiazioni e sarebbe bello che lo stadio si riempisse di studenti e cittadini pronti a tifare la propria città». Un’iniziativa che mira a crescere ulteriormente. «L’ obiettivo per il futuro è quello di coinvolgere altre città della Romagna - prosegue -. L’idea, poi, è quella di individuare i migliori 20/25 giocatori affinché in finale possano accedere i più forti calciatori di tutte le squadre della città nel segno dell’inclusione». Con lo stesso impegno dei campionati dei massimi livelli, durante i mesi di allenamento i ragazzi hanno fatto gruppo, uniti sotto lo stemma dello stesso istituto. Sono 8 le scuole forlivesi che hanno aderito, per un totale di 10 squadre. «E’ stato bello vedere che i ragazzi abbiano iniziato a organizzare allenamenti in autonomia - aggiunge Lazzarini -. Quest’anno a Forlì l’affluenza è stata ancora più alta, è bellissimo che l’iniziativa sia diventata un momento di incontro dei giovani». «Ci abbiamo tenuto affinché la finale fosse a Forlì mettendo disposizione lo stadio Morgagni - ha commentato l’assessore allo Sport, Kevin Bravi -. In media a serata abbiamo registrato 500 persone, 1300 quelle accorse per vedere la finale tra gli istituti Matteucci e Iti. Per questa finalissima, dunque, ci aspettiamo di superare quest’ultimo numero. Invitiamo tutti gli sportivi forlivesi a questa manifestazione». Per accedere allo stadio servirà il biglietto: il costo del ticket in prevendita è di 5 euro, 10 acquistandolo in biglietteria la sera della partita.

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