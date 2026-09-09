Forlì, allerta meteo: eventi annullati

L’Agenzia regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile ha appena diramato una nuova allerta per forte maltempo per la giornata di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. La nuova allerta alza il livello del rischio per temporali e possibili conseguenze al LIVELLO ARANCIONE. Per tale ragione l’Amministrazione comunale ha deciso di annullare, in chiave precauzionale, tutti gli eventi in programma per questa sera in piazza Saffi e nel centro storico. Annullato anche l’incontro di presentazione del libro di Domenico Guzzo “II decollo dell’aviazione italiana. Propaganda, dibattiti e saperi tra le due Guerre” in programma alle 20:45 presso l’ex Collegio Aeronautico Piazzale della Vittoria 8. Alla luce delle previsioni meteorologiche si invitano i cittadini a prestare massima attenzione, chiudere le tende solari, riporre i gazebo e ridurre gli spostamenti.