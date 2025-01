Forlì, Allegni e Federici consegnano le calze in pediatria

FORLI’. La sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e l’assessora Silvia Federici si sono recate oggi presso il reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per la tradizionale consegna delle calze ai bambini e alle bambine ricoverate. Le amministratrici sono state accolte dal primario Enrico Valletta e dal personale del reparto.

«Anche quest’anno abbiamo consegnato le calze al reparto di pediatria dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Una tradizione a cui teniamo molto - spiegano assessora e prima cittadina - per dimostrare vicinanza alle bimbe e ai bimbi che, anche in questi giorni di festa, hanno bisogno di cure e sono ricoverati in ospedale. È un gesto di affetto anche per le loro famiglie e un modo per ringraziare il personale sanitario, che ogni giorno dimostra grande sensibilità, attenzione e professionalità, svolgendo un lavoro caratterizzato da competenza e umanità».