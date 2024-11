Forlì, alle 12 ha votato il 12,08% degli aventi diritto

Primi dati sull'affluenza per le elezioni regionale alle 12 a Forlì e nel suo comprensorio. Nel capoluogo ha votato il 12,08 per cento contro il 24,61 della precedente consulazione per l'Emilia Romagna del 2020. Nel Forlivese la percentuale maggiore l'ha avuto Santa Sofia (15,80) comunque in calo rispetto al 26,80 del 2020. A seguire Rocca San Casciano dove ha votato il 14,28 per cento degli elettori. Il minor numero di votanti l'ha avuto Dovadola con il 6,15 per cento. In tutta la provincia di Forlì-Cesena ha votato l'11,18 per cento degli aventi diritto: erano il 23,55 % nelle precedenti regionali.