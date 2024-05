A poche ore dall’anniversario dell’alluvione che ha devastato interi quartieri di Forlì, la pioggia torna a fare paura. Questa sera è bastato un temporale durato molti minuti per creare paura e allagamenti, come ad esempio nel quartiere San Benedetto, dove l’acqua ha invaso le vie Monte Nero e via Monte Vodice, arrivando a pochi centimetri dalle case