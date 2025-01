Forlì, allarme per due gruppi incappucciati e con bastoni

Allarme per due gruppi di giovani in giro con la testa coperta dai cappucci e alcuni bastoni in mano. E’ successo venerdì pomeriggio intorno alle 14 nella zona di via Palareti e via Porzio, due traverse di viale Spazzoli. Diverse le telefonate arrivate al 112 per segnalare la situazione. Sul posto sono arrivate diverse auto della Polizia che dopo aver fatto alcuni giri nella zona hanno fermato un gruppetto di una dozzina di giovani nel parcheggio del campo Ortali, in via campo di Marte. Poco distante, nella zona del pattinodromo un altro gruppetto di giovani, la maggior parte, forse tutti, di origine maghrebina. Gli agenti hanno iniziato ad identificare i presenti. Difficile fare una ricostruzione di quanto sia successo. Alcune persone hanno parlato di almeno due giovani che si sarebbero picchiati. ipotizato il collegamento con un’altra rissa tra giovani avvenuta l’altra sera tra viale della Libertà e piazzale della Vittoria. Almeno un minorenne sarebbe stato denunciato anche se sono in corso accertamenti.