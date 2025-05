Forlì, allagamenti dopo le piogge: gente ai piani alti e una persona salvata

FORLI’. Sono stati circa 70 gli interventi svolti nella notte da 6 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena nel Forlivese a seguito del maltempo che ha interessato il nostro territorio. Nella prime ore, le squadre sono intervenute per un incidente stradale verificatosi a Forlimpopoli dove sono state soccorse due persone, successivamente è stato tratto in salvo una persona senza fissa dimora rimasto bloccato a lato della via Emilia in zona Ronco a causa dell’alto livello dell’acqua. Nei quartieri di Ca Ossi, Vecchiazzano e San Martino in Strada a Forlì, sono state assistite diverse persone ed aiutate a raggiungere i piani superiori delle proprie abitazioni a causa dell’allagamento di alcuni locali. Successivamente si è provveduto ad operare con motopompe ed idrovore per svuotare abitazioni e locali tecnici allagati da acqua.