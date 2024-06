Forlì, allagamenti a Barisano: colpa del canale

Le piogge di mercoledì hanno creato allagamenti in città e anche nelle periferie. Se in centro storico la “colpa” è stata attribuita al sistema fognario, a Barisano si punta il dito contro il canale che costeggia la strada e che, carico di erba tagliata ma non raccolta, detriti, rami, buchi creati da nutrie e topi, avrebbe provocato l’uscita delle acque oltre l’argine. Mercoledì sera il canale ha rotto gli argini invadendo campi e anche parte delle zone abitate. Testimone diretto è Mirco Guardigli, titolare del “Molino Ricci & Guardigli” di via Voltuzza, azienda a conduzione familiare da trent’anni nel mercato. «Il problema nasce dal fatto che quando vengono tagliate erba e canne sui rivali, invece di essere portate via o essere lasciate sugli argini, vengono tagliati sulla sponda e il materiale rimane lì. Quando è arriva la fiumana erba, arella, tronchi, canne, rami grossi hanno ostruito la nostra chiusa che generalmente non ha problemi ad accettare tanta acqua però tutta questa massa l’ha bloccato. Il livello si è alzato, dopo di che nel lato verso la strada ha iniziato a cedere, spostando un po’ l’argine, e l’acqua ha defluito di nuovo nel canale. Invece nella parte opposta dove c’erano dei buchi grossi da nutrie, ha ceduto e ci siamo allagati. Io ho l’azienda di mangimi, cereali, antiparassitari. Alla fine l’acqua si è incanalata verso i campi, poi in un condotto, ho avuto qualche danno ai concimi, però alla fine è stata meglio così perchè se avesse rotto dalla parte opposta avrebbe allagato quattro cinque casine nella bassa. La nostra cucina si è un po’ bagnata».

