Forlì, alla vista dei Carabinieri lancia l’hashish da spacciare e si allontana in bici: 27enne arrestato

Nella notte di mercoledì 25 febbraio, i Carabinieri di Forlì hanno arrestato un 27enne tunisino, presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

Erano circa le ore 23 quando i militari del nucleo Radiomobile, in un controllo del territorio in viale Bologna, hanno notato l’uomo, noto per pregresse vicende penali, aggirarsi con fare sospetto a bordo di una bicicletta. Non sfuggiva ai due carabinieri il comportamento del tunisino che, alla vista dell’autovettura di servizio, tentava di disfarsi di un involucro e allontanarsi. Immediatamente raggiunto e bloccato, veniva recuperato l’involucro in cellophane, che si è poi accertato contenere hashish e del peso di circa 60 grammi mentre la perquisizione personale ha consentito di rinvenire anche la somma contante di circa 400,00 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento di attività di spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro penale. La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito d’identificare nella sua abitazione un connazionale, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, a suo dire destinata ad un uso personale e che ha fatto scattare (per quest’ultimo) la segnalazione amministrativa alla Prefettura.

Al termine delle formalità di rito, il 27enne tunisino è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, collocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della convalida. Nel corso dell’udienza, tenutasi la mattina successiva, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e disposto (a carico dell’arrestato) la misura del divieto di dimora nella provincia di Forlì, in attesa della prossima udienza.