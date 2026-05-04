Forlì, alla signora Susanna un bastone per non vedenti donato dal Lions Forlì Host

Il Lions Club Forlì Host ha donato un bastone elettronico, indispensabile ausilio per i non vedenti per muoversi in modo autonomo, all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI). La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi presso la sede locale dell’UICI alla presenza di Fabio Strada, presidente della benefica associazione, e di una delegazione del Club composta dalla presidente Fiorella Maria Mangione e dai soci Roberto Maestri, Franco Sami e Gabriele Zelli.

Lo strumento donato, un’apparecchiatura moderna ed efficiente che permette alle persone non vedenti o ipovedenti di non sentirsi sole e muoversi con maggiore autonomia e sicurezza, garantendo loro una vita sociale soddisfacente, attiva e integrata, è stato assegnato alla signora Susanna, socia della UICI. In questo caso si tratta di un bastone bianco dotato di LETIsmart, un innovativo dispositivo elettronico che consente di dialogare via radiofrequenza con autobus, semafori ed esercizi commerciali, offrendo informazioni vocali a chi lo utilizza.

Si tratta di progetto che è stato inizialmente avviato a Trieste che si sta sviluppando in altre città per aumentare l’autonomia di ciechi e ipovedenti, grazie all’impegno dei vari Club Lions e delle società che gestiscono i trasporti e la viabilità.