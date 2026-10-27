Forlì, alla scuola Peroni c’è una nuova aula multisensoriale per favorire l’inclusione

Un nuovo capitolo nel percorso d’inclusione e innovazione didattica del territorio forlivese. All’interno della scuola primaria “Peroni” di Vecchiazzano è stata ufficialmente inaugurata la nuova aula multisensoriale: uno spazio educativo concepito come ambiente sicuro, stimolante e completamente inclusivo per tutti gli alunni dell’istituto. L’opera rappresenta la sintesi di un lavoro di rete che ha visto collaborare scuola, amministrazione comunale, assistenti sociali, autorità sanitarie e associazioni locali. Fondamentale per la concretizzazione del progetto è stato il contributo dell’associazione Only Bac Forlì, guidata dal presidente Cosimo Castronovo. L’intervento si inserisce perfettamente nel solco del Patto educativo di comunità siglato a novembre 2025, confermandosi come uno strumento strategico in grado di portare frutti concreti e tangibili sul territorio. Ad aprire la cerimonia è stata la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivvo 7, Nadia Mastroianni, che ha rimarcato il valore pedagogico e sociale del laboratorio, portando anche i ringraziamenti ufficiali di Alessandra Montanari Lughi, referente inclusione dell’Ufficio scolastico provinciale di Forlì. «Questa aula rappresenta un autentico “spazio di equità” per il nostro istituto – ha dichiarato la dirigente –. Non si tratta semplicemente di una risorsa materiale all’avanguardia, ma di un luogo pensato per valorizzare l’unicità e le potenzialità di ogni singolo studente. La parola chiave del nostro impegno quotidiano è “sinergia”: solo unendo le forze tra scuola, sanità, famiglie e istituzioni possiamo abbattere le barriere e offrire percorsi di apprendimento davvero accessibili e personalizzati». All’evento è intervenuta anche l’assessora Paola Casara, ribadendo l’impegno costante del Comune di Forlì sui temi dell’inclusione scolastica e rivolgendo un sentito ringraziamento ai presenti per il lavoro corale profuso. Sotto il profilo scientifico e terapeutico, prezioso è stato il contributo dell’Ausl Romagna, rappresentata da Francesco Sintoni e Mariella Allegretti. Gli specialisti hanno illustrato i benefici degli stimoli sensoriali per il benessere cognitivo e l’apprendimento, confermando la volontà dell’azienda sanitaria di affiancare costantemente i docenti per monitorare i progressi. Un ruolo fondamentale sarà svolto proprio dagli insegnanti della scuola, chiamati ad accompagnare quotidianamente i bambini in questo nuovo modo di apprendere. All’inaugurazione hanno partecipato con entusiasmo l’Associazione genitori, il Comitato di quartiere e i bambini della primaria.