Forlì, alla riscoperta del polisportivo Giulianini

Il polisportivo Giulianini di Villafranca sarà il cuore pulsante di “Asi sport experience”, giornata promossa dal Comitato Asi provinciale che animerà la struttura di via XXIII novembre 1944 delle 10 alle 18.30 con una serie di eventi che mirano alla promozione della pratica sportiva e la vivibilità degli spazi del polisportivo. Adulti e bambini potranno cimentarsi in alcune pratiche sportive e godere di una giornata di relax, musica e animazione. Fiore all’occhiello della giornata sarà la prima edizione della “Stravillafranca”, camminata non competitiva che propone due percorsi rispettivamente di 4 e 10 chilometri e dunque adatti a tutti. “Questo evento nasce con l’obiettivo di promuovere le attività sportive, ma soprattutto per rivitalizzare l’impianto sportivo Giulianini di Villafranca - spiega Elisa Petroni, presidente provinciale del comitato Asi - . La camminata avrà scopo benefico perché parte del ricavato sarà devoluto all’associazione italiana fibrosi cistica. Abbiamo già 150 iscritti, i primi 200 riceveranno una maglietta ricordo”. Dalle 8.30 alle 9.30 avverrà l’accreditamento degli iscritti, che potranno iscriversi anche il giorno stesso e alle 10 ci si incamminerà per fare ritorno entro le 11.30 sempre al polisportivo. Alle 15 ci sarà l’ estrazione dei premi per i partecipanti alla camminata. Sarà possibile condividere l’attività con il proprio cane condotto al guinzaglio. Nel corso della giornata non mancheranno una serie di attività sportive. Oltre alle prove di tiro con l’arco, tra le altre iniziative è prevista una esibizione di arti marziali, un’area interamente dedicata al calcio balilla dove i ragazzi potranno provare liberamente questo sport. Non mancherà il cibo con proposte dolci e salate e una zona dedicata ai bambini con gonfiabili e animazione. “In un territorio che è stato gravemente colpito dagli eventi alluvionali che ha necessità di avere tutta la vicinanza dell’amministrazione - ha aggiunto l’assessore Kevin Bravi -, noi abbiamo cercato come amministrazione di avvicinare a Villafranca alcuni settori giovanili calcistici. Sicuramente questo è un evento che va a coprire a 360 gradi tutto quello che è il mondo dell’associazionismo sportivo. Come dice sempre il nostro sindaco, “Sono tante le associazioni forlivesi che contribuiscono a dare l’accento al nome di Forlì”, quindi voi siete sicuramente una di quelle”. È possibile iscriversi alla camminata attraverso il sito dedicato www.stravillafranca.it oppure rivolgendosi, oggi domani dalle 17.30 alle 18.30 alla palestra del Giulianini di Villafranca. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 5 ottobre.