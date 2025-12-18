Forlì, alla Polizia Locale il premio “sicurezza” per le gare di ciclismo

Si tratta di un riconoscimento importante, che certifica l’impegno, la responsabilità e il senso civico del corpo della Polizia Locale del Comune di Forlì nella gestione delle numerose gare ciclistiche di questi anni, e che il Vice Comandante, Andrea Gualtieri, ha ricevuto dalla Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Regionale dell’Emilia Romagna sabato 13 dicembre, nell’Aula Magna dell’Università di Reggio Emilia, nell’ambito della Festa delle Stelle 2025.

Dal 2000 ad oggi tra le principali gare ciclistiche coordinate e gestite per gli aspetti di competenza della Polizia Locale si annoverano 14 edizioni del Giro d’Italia, 7 edizioni del Giro di Romagna, 4 edizioni del Giro d’Italia U23, 3 edizioni del Memorial Pantani, 5 edizioni della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, 3 edizioni del Giro d’Italia Donne, 2 edizioni del “ Trofeo Mauro Valli “ 1 edizione del “Campionato italiano su strada “ ed 1 edizione del “ Campionato italiano a cronometro “, 2 edizioni “ Coppa Placci “ , 1 edizione del “ Trofeo Caviro U18“ , due edizioni Ironman.

“Questo premio è la riprova che la città di Forlì si è accreditata nel mondo sportivo come epicentro del movimento ciclistico regionale” - afferma l’assessore Kevin Bravi. “L’attività dei nostri agenti in occasione di questi eventi richiede un articolato lavoro di pianificazione e coordinamento, che coinvolge anche importanti aliquote di personale volontario del mondo dell’associazionismo locale. Grazie a questo considerevole impegno sono stati garantiti elevati standard di sicurezza, assicurando il regolare e protetto svolgimento delle competizioni, caratterizzate da percorsi complessi e da un afflusso significativo di pubblico”.

“In ogni occasione” - aggiunge il Vicecomandante - “abbiamo cercato di coniugare gli aspetti sportivi di una competizione con la necessità di mitigare e ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Lo abbiamo fatto con una gestione efficace della viabilità, una comunicazione puntuale e un costante monitoraggio delle criticità legate alla circolazione e alle esigenze quotidiane della popolazione. Il premio è il frutto di un grande gioco di squadra con l’Unità Eventi della Polizia Locale e con tutti gli appartenenti il Corpo di Polizia Locale”.