Forlì. Alla Festa della Repubblica il ricordo dell’alluvione e dei suoi “angeli del fango” FOTOGALLERY

La Festa della Repubblica occasione per ricordare l’alluvione: poesie, parole e musica in omaggio al sacrificio dei forlivesi che hanno perso tutto e ai tanti volontari che da ogni parte d’Italia hanno voluto testimoniare con braccia e cuore la loro vicinanza alla popolazione così duramente colpita. Ai festeggiamenti per il 78esimo anniversario della Repubblica, per i quali anche il prefetto Rinaldo Argentieri ha sottolineato “la grande forza della solidarietà che ha permesso a questa terra e alle comunità di risollevarsi, fondamento della società civile e preciso dovere civico”, hanno partecipato anche la scuola primaria “Livio Tempesta” dell’Istituto Comprensivo 5 “Tina Gori” di Forlì, il Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” di Forlì e l’Istituto di Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli. Il 2 giugno è stato anche l’occasione per conferire le onorificenze a 22 cittadini meritevoli. Maestri del lavoro: Annalisa Morelli, Valter Fantini, Cinzia Tassinari, Marco Rinieri, Paola Babbi, Walter Bellini, Cristina Raggi, Massimo Ponti, Mirco Versari, Davide Zanchini (ritira il Console dei Maestri del Lavoro). Ordine al Merito della Repubblica Italiana: Alessandro Albonetti, Ermes Battistini, Davide Maggioli, Vito Massimiliano Alagna, Sergio Faedi, Lino Pasquariello, Alessandro Ricci, Ludovico Scalia, Maurizio Albano, Stefano Chironi, Cesare Magalotti, Domenico Tampieri. Presenti, per ricevere un sentito “grazie”, i giovani Selim Ayach di Gatteo, Abderrahim Ben Rhouma di Cesena e Valeria Frasca di Forlì, di recente insigniti dal Presidente della Repubblica del titolo di “Alfieri della Repubblica“.