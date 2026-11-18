Un investimento di un milione e mezzo di euro per dotare l’ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì di una nuova Tac di ultima generazione, unica apparecchiatura in regione una delle poche a livello nazionale, che permetterà di eseguire diagnosi più accurate a fronte di una riduzione delle radiazioni fino l’80%. A donare lo strumento all’avanguardia, che mira anche a snellire le liste d’attesa, è la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. «Sarà in grado di incrementare le capacità della nostra azienda, in particolare di concentrarsi sulle problematiche più incidenti come malattie oncologiche, cardiovascolari, epatiche e ci consentirà di incrementare la capacità di produrre esami riducendo l’esposizione ai nostri pazienti di radiazioni e quindi di rischio - ha detto Francesco Sintoni, direttore ad interim del presidio ospedaliero forlivese - . Ci consentirà di aumentare anche le prestazioni per i pazienti esterni, quindi affrontare il tema delle liste d’attesa e migliorare i tempi di processazione delle richieste dal pronto soccorso arrivando più velocemente ad una diagnosi».

Lo strumento si avvale dell’innovativa tecnologia “Photon-Counting” (conteggio dei fotoni) che supera i limiti dei macchinari tradizionali, consentendo di ottenere un livello di dettaglio anatomico superiore rispetto alle tecnologie precedenti oggi in commercio. «Dal punto di vista pratico, ci fa fare sicuramente un grandissimo salto di qualità per quanto riguarda la diagnosi in alcuni ambiti molto particolari - spiega Emanuela Giampalma, direttrice del dipartimento diagnostica per immagini -. Prima di tutto quello cardiologico: la richiesta di Tac per gli studi delle coronarie è in incremento e oggi devo ammettere che abbiamo una lista d’attesa intorno ai 10 mesi. Il nostro scopo, appena avremo la possibilità di partire appieno con l’efficienza e l’utilizzo della della macchina, sarà quello di dedicarci in modo particolare a questo tipo di pazienti». «È una macchina che ci consente di ridurre fino all’80% di radiazioni - sottolinea Giampalma - oltre e di eseguire gli esami con circa un terzo della quantità di mezzo di contrasto che stiamo utilizzando oggi».

«La Fondazione crede e vuole lavorare per il rafforzamento della sanità pubblica e per avere un distretto di eccellenza nel nostro territorio al servizio dei nostri cittadini - ha aggiunto Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì -. L’impegno che la Fondazione ha assunto va nella direzione di costruire un distretto di assoluta eccellenza al servizio del cittadino e soprattutto abbreviare i tempi di cura e di presa in carico del paziente». «Il mio è un ringraziamento nella duplice veste: da sindaco per la città, da malato oncologico - ha aggiunto il sindaco, Gian Luca Zattini -. In questi giorni abbiamo negli occhi Forlì, capitale nazionale dell’economia sociale. Ecco, questo è un grande esempio di economia sociale: un tema di rete in cui tutti i protagonisti della città si mettono al servizio della comunità».

In chiusura il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, ha riflettuto sulle difficoltà della sanità pubblica: «Oggi non vedo una visione da parte di chi dovrebbe averla di prospettive della sanità - ha detto -. La mancanza di una prospettiva riduce anche le capacità con le quali noi resistiamo in condizioni di difficoltà. Altro tema: le macchine sono importanti ma se non ci sono le risorse umane e professionali noi limitiamo il potenziale di produttività, la qualità e l’appropriatezza con le quali queste macchine possono essere utilizzate. Tanto per stare nella diagnostica per immagini, sono 5 mesi che sto aspettando di reclutare tecnici di radiologia. Il servizio sanitario come quello italiano è una conquista della comunità e di questo Paese - ha concluso -. Non c’è nessuna conquista che si mantiene sine die se non la si difende, anche doverosamente criticandola quando non funziona».