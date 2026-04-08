Forlì, all’ITT Marconi la geometria e la fisica si studiano giocando a biliardo

Il biliardo come strumento di studio, un modo originale per vivere la scuola e socializzare. Sono partite oggi, mercoledì 8 aprile, le gare del primo torneo di biliardo boccette dell’ITT Marconi di Forlì. Le attività sono gestite dai prof Colombo e Mickova in collaborazione con i tecnici Fisbb coordinati da Secondo Giunchedi. Tutti gli incontri si giocano sui 3 biliardi della nuova aula della scuola.

Sono trenta le coppie iscritte nel tabellone, che vedrà in finale 4 coppie che potranno partecipare alle fasi cittadine e provinciali, fino alla fase nazionale in maggio in Veneto. “Lo sport delle boccette è un ottimo strumento trasversale a diverse materie (fisica, attività motoria, geometria) ed è anche un mezzo di inclusione di grande importanza - dicono gli organizzatori - un grazie al dirigente Marco Ruscelli che ha creduto nel progetto, iniziato nel 2022”.