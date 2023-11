Forlì. All’ex Santarelli la nuova casa della cultura - Foto gallery

Biblioteca universitaria, laboratorio aperto per ragazzi e imprese, archivio librario, museo del Novecento. Tutto questo sarà contenuto all’interno dell’ex asilo Santarelli che dopo un cantiere di tre anni è praticamente ultimato e presto tornerà a disposizione della città dopo un restauro costato 5 milioni di euro. Un luogo di cultura, per i giovani, ma anche tratto di unione tra scuola e mondo del lavoro. «Ci fa piacere restituire alla città un contenitore molto bello – dice il sindaco Gian Luca Zattini –. Ci sono state difficoltà non previste, che partono dall’idea di collocare qui la biblioteca che però non ci stava. Un peccato originale che ci ha dovuto fare ripensare molte cose. Alla fine qui ci sarà una interconnessione tra mondi che a volte non sembrano vicini, come giovani, lavoro, impresa, biblioteca e università».