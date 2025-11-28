Forlì, “all’aeroporto niente taxi o navette serali, chi atterra dopo le 22 si sente abbandonato”

“Chi atterra all’aeroporto di Forlì dopo le 22 rimane letteralmente abbandonato, senza taxi, senza navette, senza alcuna alternativa”. In una lettera aperta, il titolare di un B&B, esprime tutta la sua amarezza: “Nella serata di ieri si è verificato l’ennesimo episodio di disservizio all’Aeroporto “Ridolfi” di Forlì. Un gruppo di viaggiatori, tra cui i miei ospiti, arrivati con un volo serale dalla Sicilia, non ha trovato alcun taxi né mezzi pubblici disponibili per raggiungere la città. Non è la prima volta che accade: una situazione inaccettabile per uno scalo che ambisce a essere un punto di riferimento per tutto il territorio romagnolo”.