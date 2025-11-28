Forlì, “all’aeroporto niente taxi o navette serali, chi atterra dopo le 22 si sente abbandonato”

Forlì
  • 28 novembre 2025
“Chi atterra all’aeroporto di Forlì dopo le 22 rimane letteralmente abbandonato, senza taxi, senza navette, senza alcuna alternativa”. In una lettera aperta, il titolare di un B&B, esprime tutta la sua amarezza: “Nella serata di ieri si è verificato l’ennesimo episodio di disservizio all’Aeroporto “Ridolfi” di Forlì. Un gruppo di viaggiatori, tra cui i miei ospiti, arrivati con un volo serale dalla Sicilia, non ha trovato alcun taxi né mezzi pubblici disponibili per raggiungere la città. Non è la prima volta che accade: una situazione inaccettabile per uno scalo che ambisce a essere un punto di riferimento per tutto il territorio romagnolo”.

