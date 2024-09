Forlì, albero e palo della luce cadono sulle auto

La pioggia caduta in due diversi frangenti nel pomeriggio di ieri ha provocato comunque disagi. In via Montaspro l’acqua abbinata al vento ha provocato il crollo di un albero e di un palo della luce che cadendo hanno danneggiato tre macchine parcheggiate in strada, all’altezza del civico 60. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Per rimuovere la pianta, un wingnut, è dovuta intervenire la gru dei Vigili del Fuoco e quindi chiudere la strada. Danneggiate una Tiguan, una Suzuki Ignis e una Bmw. Quest’ultima macchina è particolarmente “sfortunata” perchè ad inizio agosto era rimasta danneggiata in un incidente mortale che era costata la vita a un 70enne. Anche in quel caso l’auto era parcheggiata quando è stata colpita dalla vittima.