Forlì, al via “Un caffè alla volta”, lo spazio di incontro per i genitori di bambini e ragazzi con autismo

A Forlì parte “Un caffè alla volta”, lo spazio di incontro per i genitori di bambini e ragazzi con autismo. Il progetto punta a creare reti di supporto spontanee tra famiglie in un contesto informale. A livello provinciale sono 700 i casi seguiti nel 2025: l’importanza dei trattamenti di gruppo e della socializzazione. Mettere in rete le famiglie, favorire il confronto reciproco fuori dal contesto prettamente sanitario e offrire un porto sicuro in cui condividere le piccole e grandi sfide quotidiane. Con questo obiettivo parte l’appuntamento con “Un caffè alla volta”, lo spazio di incontro dedicato ai genitori di bambini e ragazzi con autismo seguiti dalla Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA) di Forlì - Cesena , diretta dalla dottoressa Mariella Allegretti. L’iniziativa nasce dalla precisa volontà di rispondere al bisogno di socializzazione e condivisione espresso dai genitori.

Dopo un primo ciclo di incontri che ha già permesso a diverse famiglie di approfondire la conoscenza reciproca e scambiarsi informazioni utili, il progetto prosegue con un nuovo calendario di appuntamenti. Ad accogliere e accompagnare i partecipanti sarà l’Educatrice Professionale della NPIA, Cristina Melandri. Tra gli elementi di valore, emersi già nei primi incontri, va sottolineata la multiculturalità del gruppo, un fattore che ha arricchito le relazioni e creato legami di mutuo aiuto, fondamentali nella gestione della vita di tutti i giorni.