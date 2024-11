Forlì, al via “Quatar sbacarêdi cun e’ nòstar dialet (“Quattro risate con il nostro dialetto”)”

Il mese di novembre porta con sé una nuova edizione, l’ottava, della rassegna teatrale “Quatar sbacarêdi cun e’ nòstar dialet (“Quattro risate con il nostro dialetto”)” organizzata dalla Pro Loco San Martèn, e ospitata alla sala parrocchiale “Stefano Garavini” di San Martino in Villafranca, in via Lughese, 135, con la direzione artistica di Gilberto Laghi. Il pubblico si prepara ad applaudire quindi gruppi di teatro dialettale da tutta la Romagna, e non solo: il gruppo teatrale La Compagine di Gianni e Paolo Parmiani inaugura la rassegna l’8 novembre con “Bene, bravi... bis (Il ritorno)”, la Compagnia del Borgo di Faenza propone “S’a so amalê, al so pu me!” (22 novembre), I mei dla Parocia di Cesena il 6 dicembre mettono in scena “Tota colpa dla miseria”, mentre il 20 dicembre la Filodrammatica Hermanons di Lugo presenta “Mai vèst e mai cnosou”. L’apertura del nuovo anno spetta alla Compagnia “Bruno Lanzarini” di Bologna, il 10 gennaio, con “I surd par prém... al rest par secánnd”, cui segue La Mulnela di Santarcangelo di Romagna che il 24 gennaio interpreta “La mi moj? Una sènta!”. Conclusione con la Cumpagnì dla Zercia di Forlì e il suo “E sera che canzël!!” (7 febbraio), mentre il 21 dello stesso mese gli Amici del Teatro di Cassanigo portano sul palco “Che sgnurón... a d’che sgrazié, dmì zèj Jusafì”. Anche quest’anno il pubblico presente alle diverse serate potrà votare l’attrice o l’attore più divertente mentre una giuria tecnica assegnerà il “Premio Stefano Garavini” alla miglior compagnia teatrale. I riconoscimenti verranno poi consegnati in una serata di festa in programma venerdì 7 marzo.