Forlì, al via le domande per il bando della Fondazione Cassa dei Risparmi

Da diversi anni la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì indirizza le proposte progettuali spontanee degli enti ed associazioni del territorio attraverso la modalità del bando annuale con il triplice obiettivo di: 1) garantire la massima trasparenza nel processo di valutazione; 2) favorire la collaborazione e la creazione di reti tra i richiedenti, stimolando l’innovazione e promuovendo strategie di maggior impatto; 3) assicurare una maggiore flessibilità temporale, offrendo ai richiedenti due distinte finestre per la presentazione delle domande, ovvero:  una prima sessione che va dalle 9.00 di giovedì 1 gennaio alle 13.00 di venerdì 27 marzo 2026  una seconda sessione che va dalle 9.00 di mercoledì 1 aprile alle 13.00 di venerdì 26 giugno 2026. Si ricorda che non tutti i Settori, e non tutte le tipologie di intervento, sono previsti nel Bando annuale perché alcuni obiettivi o tematiche sono oggetto di Bandi specifici (come il bando per le attività sportive in scadenza il 2 febbraio 2026) o di progettazioni coordinate con attori sociali del territorio (come i progetti attivati nei settori della Ricerca Scientifica e tecnologica). Il primo riferimento per la definizione degli obiettivi generali del Bando annuale è costituito dai documenti programmatici della Fondazione (Programma Pluriennale di Attività 2024-2026 e Documento Programmatico Previsionale 2026, entrambi reperibili nel sito istituzionale della Fondazione www.fondazionecariforli.it), cui si integrano gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – SDGs). Sempre in questo tipo di ottica trasversale, quello delle giovani generazioni continua a rappresentare un tema su cui la Fondazione auspica che gli enti possano riflettere ed elaborare proposte progettuali incisive ed innovative, in tutti i settori di attività: il benessere di bambini, ragazzi e giovani, una crescita che promuova la cultura dell’incontro, dell’inclusione e della parità di genere, il loro empowerment, la loro attiva partecipazione sono tutti elementi che rivestono un’importanza fondamentale per il benessere e il futuro dell’intera comunità. Un ulteriore tema che interessa, sotto varie angolazioni, più settori di intervento della Fondazione è quello relativo alla candidatura di Forlì quale Capitale italiana della Cultura 2028: si tratta di una straordinaria opportunità per la creazione di progettualità condivise, di un programma – non solo culturale – a lungo termine organico e partecipato, che possa orientare energie, orizzonti e obiettivi di un’identità comune. Rinviando al bando integrale (scaricabile a sua volta dal sito della Fondazione) per ogni informazione più puntuale sugli obiettivi specifici dei singoli settori, si ricorda che: - sono destinatari del bando i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore, le cooperative e le imprese sociali, le cooperative attive nei settori dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero e altri soggetti privati senza scopo di lucro, costituiti da almeno due anni, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione; - verranno privilegiati i soggetti aventi sede nel territorio di intervento della Fondazione e le proposte progettuali realizzate nel medesimo ambito; - l’istruttoria dei progetti sarà effettuata dalla Fondazione solo dopo la chiusura delle rispettive sessioni; - non saranno ammesse all’iter di valutazione iniziative riconducibili a bandi già pubblicati o di prossima pubblicazione, nonché proposte progettuali già presentate nell’ambito di altri bandi e che non abbiano avuto riscontro positivo, e, ancora, le richieste per cui l’importo del contributo richiesto alla Fondazione risulti pari alla previsione complessiva di spesa per il progetto. Le proposte progettuali dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online accessibile dal sito istituzionale della Fondazione in una delle 2 sessioni erogative suindicate (ovvero tra il primo gennaio e il 27 marzo 2026, oppure tra il primo aprile e il 26 giugno 2026). Le domande pervenute in tempi o con modalità diverse non verranno ammesse. Si segnala infine che la Fondazione, al fine di sostenere i destinatari dei propri contributi anche sul piano della comunicazione, riserva dallo scorso anno uno spazio interamente dedicato alle loro iniziative all’interno del proprio sito web. Il calendario viene gestito direttamente da tutte le realtà accreditate presso la Fondazione e consente agli utenti di effettuare ricerche sia per cronologia che per ambiti tematici. In questo modo anche le realtà più piccole, che non dispongono di un proprio sito, possono contare su un calendario web gratuito di facile accesso e visitato regolarmente da migliaia di utenti.