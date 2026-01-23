Forlì, al via la tre giorni di Sapeur

Esiste un’Italia del gusto che non viaggia sui nastri trasportatori della grande distribuzione, ma che affonda le sue radici nella terra, nella passione e nel sapere tramandato di generazione in generazione. È questo l’universo che, da venerdì a domenica, trasformerà i padiglioni della Fiera di Forlì, in via Punta di Ferro, in un vero e proprio “Eden” per i buongustai. Taglio del nastro per la 23ª edizione di Sapeur, la kermesse dedicata al prodotto tipico e genuino organizzata da Romagna Fiere. L’evento si conferma un appuntamento imperdibile per chi cerca l’autenticità: oltre 200 espositori provenienti da ogni regione d’Italia porteranno nel cuore della Romagna eccellenze introvabili altrove. Un successo consolidato, capace di attrarre ogni anno oltre 15mila visitatori.

Quest’anno Sapeur moltiplica l’offerta con percorsi tematici di alto profilo. Al fianco della fiera torna l’11° Forlì Wine Festival: un padiglione dove il vino è sovrano, con oltre 500 etichette tra bianchi, rossi e bollicine. Non solo Italia, ma anche selezioni da Francia, Ungheria e Cile. Con un ticket di 15 euro (che include calice e tasca omaggio), i visitatori potranno accedere a degustazioni illimitate, inclusa una raffinata sezione dedicata ai distillati e ai liquori prodotti con erbe locali e “frutti dimenticati”. Novità assoluta è “VerdeOliva”, lo spazio dedicato all’oro liquido. Qui sarà possibile incontrare direttamente i produttori di oli Dop e biologici, assaggiando in anteprima la nuova produzione olivicola per un acquisto consapevole e di qualità. Per chi invece ama la convivialità informale, debutta “Stuzzicadito”: una selezione gourmet di street food dove food truck d’eccellenza proporranno dalle classiche olive ascolane ai cannoli siciliani, fino al gelato Thai.

Sapeur 2026 guarda anche al futuro con l’area “Il cibo è salute”. In un’epoca di crescente attenzione al benessere, questa sezione mette a confronto tradizione e innovazione, focalizzandosi su prodotti a chilometro zero, alimentazione macrobiotica e soluzioni per intolleranze (senza glutine, lattosio o nichel). L’obiettivo è chiaro: dimostrare che mangiare bene è il primo passo per vivere in salute.

La fiera aprirà i battenti venerdì dalle 14 alle 22.30 con uno speciale biglietto d’ingresso a soli 3 euro. Sabato (10-22.30) e domenica (10-20) il biglietto sarà di 5 euro (gratis per i bambini sotto i 12 anni).