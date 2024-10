Forlì, al via la tre giorni della legalità

Si condensa in tre giorni ricchi di appuntamenti, aperti al pubblico e ad ingresso gratuito, la “Settimana della Legalità” giunta alla terza edizione, in programma da giovedì a sabato. Tutte le mattine le scuole potranno partecipare ai laboratori sull’ecosostenibilità al Complesso della Legalità in viale dell’Appennino, 282.

Nel pomeriggio la manifestazione si sposterà in centro storico, in piazzetta della Misura e piazzetta XC Pacifici dove dalle 17 si aprirà il “Villaggio della Legalità” con spettacoli, concerti di band, laboratori e restituzioni artistiche da parte degli alunni delle scuole derivanti dai percorsi effettuati nell’anno scolastico in collaborazione con le associazioni della rete di progetto. Giovedì alle 20 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Io Pinocchio” con gli alunni della scuola primaria “Matteotti” e a seguire lo spettacolo teatrale “Lanciando il cuore oltre gli ostacoli” dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Caterina Sforza”.

Il giorno successivo, alle 20.30 sarà proiettato il docufilm “La forza del coraggio sulla strada della legalità” sulle figure del murale della Casa della legalità di Forlì realizzato dai ragazzi delle classi delle scuole secondarie di primo grado, “Glauco Fiorini” e “Piero Maroncelli” a cura dell’associazione “Di scena in scena”.

La tre giorni chiuderà in musica con il concerto, sabato alle 20.30, “Patrie d’autore - canzoni per raccontare la Costituzione” a cura dell’associazione Accademia InArte.

Per informazioni e prenotazioni serate, telefonare al 349.7038334 dalle 8 alle 20 o scrivere a francescafantini41@gmail.com.