Forlì, al via la seconda edizione di Event-One

Torna a Forlì Event-One, la rassegna culturale e sociale promossa dalla Compagnia delle Opere Romagna in collaborazione con altre realtà. La seconda edizione, in programma giovedì, venerdì e sabato ha per titolo “Ogni uomo al suo lavoro”. La rassegna si articolerà fra piazzetta della Misura, piazza San Carlo, i Giardini Orselli, l’androne del salone comunale e il Duomo, con un programma di mostre, incontri pubblici, testimonianze, momenti conviviali, giochi per bambini e proposte gastronomiche. «Quest’anno la Compagnia delle Opere compie 40 anni, e abbiamo pensato di celebrarli con un evento aperto alla città- dichiara Paolo Rosetti, imprenditore e vicepresidente dell’associazione -. Riuniamo imprese, professionisti ed enti, profit e non profit, in un’amicizia operativa orientata al bene comune: oltre 10mila associati in Italia, più di 200 nella nostra città. In quarant’anni abbiamo dimostrato che si può lavorare senza separare ideale e impresa, persona e responsabilità verso gli altri. La domanda da cui siamo partiti è: cosa rende possibile lavorare in un modo che rende più entusiasmante la vita? Proveremo a rispondere con incontri, aperitivi sul lavoro, la mostra sul buon lavoro, allestita in Municipio. La rassegna si apre giovedì alle 16 nella cappella della Madonna del Fuoco in Duomo, dove si terrà il collegamento in diretta dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano per la chiusura della fase diocesana della causa di canonizzazione di monsignor Luigi Giussani. Venerdì dalle 18 apertura degli stand gastronomici e aperitivo in piazza San Carlo, in parallelo a WorkUp – quando il lavoro accende la vita, momento di confronto fra giovani sul senso del lavoro. Alle 21 l’incontro “Lavorare: per chi e per cosa?” con Andrea Cottini, manager del settore lusso. Sabato alle 10.30, l’incontro “Quando il lavoro diventa Opera?”, costruito intorno al quarantesimo della Compagnia delle Opere, con Bruno Piraccini (presidente di Orogel ), Emmanuele Forlani (direttore generale della Compagnia delle Opere) e Massimo Fabbri (presidente di Domus Coop), moderati da Paolo Casadei (ceo di Zal Telecomunicazioni). Alle 16, la testimonianza “Ognuno ha il suo posto nel mosaico della pace”. Dal pomeriggio (16.30-19.30) i Giardini Orselli ospitano lo spazio famiglie. Alle 18.30, il momento di approfondimento, “Ogni uomo al suo lavoro”, con Hussam Abu Sini (medico oncologo dell’ospedale di Haifa), Augusto Bianchini (professore di ingegneria meccanica all’Università di Bologna) e don Paolo Prosperi (sacerdote della Fraternità San Carlo Borromeo). La giornata si chiude con il FestOne - Work Beats, fra musica, storie e giochi.