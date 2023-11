Forlì, al via la riqualificazione delle piste ciclabili di Piazzale Della Vittoria e dei marciapiedi di Viale Della Libertà

A Forlì prosegue a ritmo spedito il progetto di restyling del cosiddetto Miglio Bianco, il chilometro e seicento metri del quartiere razionalista che, partendo dalla stazione, arriva fino a piazzale della Vittoria, abbraccia i nuovi giardini pubblici e prosegue fino a Corso della Repubblica.

“Da tempo il Comune di Forlì sta investendo fondi ed energie per la riqualificazione di quest’area urbanistico-architettonica, la cui unicità è attestata dalla presenza di importanti testimonianze monumentali risalenti alla prima metà del Novecento.”

L’assessore Giuseppe Petetta indica la road map dei prossimi interventi, partendo da quelli già in corso: “Lunedì sono partiti i lavori di riqualificazione delle piste ciclabili di Piazzale Della Vittoria, con l’obiettivo di ottenere un doppio senso di marcia lungo entrambi i lati. Contestualmente saranno riqualificati i marciapiedi di Viale Della Libertà, compresa la zona antistante al monumento a Icaro. L’intervento è cofinanziato con le risorse previste dal Pnrr e dal DM 509/2021 “Rafforzamento Mobilità Ciclistica sub-investimento Ciclovie urbane”. Oltre a questi, sono in corso ulteriori interventi di miglioramento della vivibilità del perimetro del centro storico, come la riqualificazione di Corso della Repubblica e la realizzazione della pista ciclabile tra il campus universitario e la stazione ferroviaria. Altri sono in previsione nel 2024, come la realizzazione delle piste ciclabili in tutta la circonvallazione (Viale Salinatore, Via Del Portonaccio, Viale Italia, Viale Matteotti).”