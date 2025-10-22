Forlì, al via la 38ª edizione della Fiera Vintage

Forlì
  • 22 ottobre 2025
Appuntamento il 24-25-26 ottobre
Appuntamento il 24-25-26 ottobre
Forlì, al via la 38ª edizione della Fiera Vintage
Forlì, al via la 38ª edizione della Fiera Vintage

“La moda che vive due volte”. E’ questo lo slogan che accompagna e caratterizza “Vintage!”, la manifestazione che racconta i cambiamenti nello stile di vita, nella moda e nel costume tra gli anni ’20 e i primi anni ’90 riaffermandone l’intatto fascino e la straordinaria attualità. La 38ª edizione della manifestazione arriva alla Fiera di Forlì il 24 - 25 - 26 ottobre: un intero fine settimana per perdersi tra abbigliamento, accessori, bellezza, gusto, grandi firme della moda. Tutto rigorosamente “d’annata”, per un’esperienza sensoriale e intellettuale che rende i visitatori protagonisti di un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è costantemente fonte d’ispirazione.

Un viaggio nella cultura del nostro Paese attraverso la moda, il modernariato, gli articoli da collezionismo, il design, i capi sartoriali che hanno contraddistinto lo stile di un’epoca. “VINTAGE! La moda che vive due volte” è una grande mostra-mercato dove trovare un’ampia proposta di capi e accessori, oggetti di culto ancora attualissimi, che sono rimasti nella memoria collettiva anche grazie alla qualità superiore con cui sono stati prodotti e la possibilità che oggi offrono di reinventare uno stile personale e ricercato. Per questo, da anni, la manifestazione richiama un pubblico sempre più attento e appassionato di collezionisti, addetti al settore moda, stilisti, alla ricerca della tradizione, dell’unicità, del prodotto particolare da riattualizzare. La manifestazione è la 3ª in Italia per “anzianità” e tra le prime per numero di visitatori e arricchisce la sua proposta commerciale con eventi collaterali coinvolgenti, mostre curate da preziosi archivi storici, workshop, laboratori a tema e Dj Set.

Le aree tematiche nelle quali si articola “VINTAGE! La moda che vive due volte”, sono: Vintage, Fashion Remake, Modernariato & Design, Fiera dei Disco e spazio Fumetto e Auto e Moto d’Epoca.

Orari e prezzi

Orari al pubblico: venerdì 24 dalle 14.00 alle 20.00 - sabato 25 e domenica 26 dalle 10.00 alle 20.00

Preview gratuita: su invito per uffici stile e ricerca, venerdì mattina dalle 10.00 alle 14.00

Coupon riduzione: scaricabile dal sito www.fieravintage.it 6 euro - Intero 8 euro – Gratis sotto ai 12 anni

Promo studenti 2 x 1: 2 ingressi a 8 euro - ingresso contemporaneo di 2 studenti dai 13 ai 26

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui