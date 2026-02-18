Forlì, al via il rito della Quaresima

Sarà il rito delle Ceneri, in programma mercoledì in tutte le chiese della Diocesi di Forlì-Bertinoro, a sancire l’avvio ufficiale della Quaresima in preparazione alla Pasqua. La liturgia in Cattedrale, alla quale sono invitati in particolare i fedeli del Centro storico, è prevista alle 19.30 e sarà presieduta dal vescovo monsignor Livio Corazza. Se nella parrocchia forlivese di Regina Pacis, diretta da don Roberto Rossi, sono previste messe, con benedizione e imposizione delle Ceneri, alle 8, 10.30, 18.30 e 20.45, a Santa Maria Assunta della Pianta, coordinata da don Filippo Foietta, è prevista la liturgia penitenziale alle 20.30, alla presenza di tutte le realtà parrocchiali, associazioni e movimenti. Quaresima deriva dal latino “quadragesima”, che significa quaranta, e vuole ricordare i giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il battesimo nel fiume Giordano, prima di iniziare il suo ministero. Il periodo è caratterizzato “dalla conversione a Dio” mediante digiuno e preghiera intensa e terminerà nel giorno di Giovedì Santo. La Diocesi forlivese, per vivere efficacemente questo momento di riflessione sul grande mistero cristiano, propone alcuni incontri di spiritualità e approfondimento biblico, a cominciare dal percorso “Impariamo a pregare con i salmi”. Prossimo appuntamento sarà martedì 10 marzo, alle 20.45, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, sul tema “La sapienza: beato l’uomo che teme il Signore”. In febbraio ha preso il via la scuola di formazione sociale e politica proposta da Pastorale sociale e del lavoro, Caritas, Servizio Migrantes, Centro missionario, pastorale della scuola e Tavola delle scuole cattoliche, sul tema: “Povertà, immigrazioni e religioni, intelligenza artificiale, ostacoli o risorse per costruire la pace?”. Dopo il primo appuntamento di lunedì scorso al seminario di Forlì con Stefano Zamagni, che ha presentato l’esortazione apostolica di Papa Leone XIV “Dilexi te”, la scuola continuerà venerdì 27 febbraio, lunedì 16 marzo, mercoledì 25 marzo e si concluderà lunedì 30 marzo. Altro appuntamento quaresimale sarà la Giornata diocesana della carità, con numerose parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali che proporranno momenti “forti”, come giornate di deserto ed esercizi spirituali per ragazzi, giovani e adulti. Sabato 7 marzo è in programma il pellegrinaggio ad Assisi, nell’8° centenario della morte di San Francesco.