Forlì, al via il Master in City management

Il futuro della Pubblica Amministrazione passa da Forlì. Venerdì mattina dalle 10 si terrà l’inaugurazione della 24ª edizione del Master di I livello in City Management. Un traguardo storico per quello che è oggi il percorso di alta formazione più longevo in Italia nel suo ambito, che quest’anno celebra un risultato straordinario: un record di 28 iscritti, il numero più alto mai registrato nella storia del corso. A introdurre l’evento saranno il direttore del Master Luca Mazzara e il presidente della Regione Michele De Pascale.

L’obiettivo del Master è chiaro: fornire gli strumenti di governo, pianificazione e direzione aziendale necessari per gestire la crescente complessità degli enti moderni. Il percorso si articola in 15 moduli che spaziano dalla pianificazione strategica alla digitalizzazione, toccando temi cruciali come le smart cities, la progettazione europea, la gestione delle risorse umane e le innovazioni contabili. Ad arricchire l’offerta, numerosi seminari monotematici dedicati alle sfide più attuali del settore. Rivolto a professionisti già attivi nella pubblica amministrazione e ad aspiranti consulenti, il Master vanta una faculty d’eccellenza composta da 18 docenti strutturati, HR manager e dirigenti pubblici. Alle 12 masteclass con Alessia Grillo, segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle province autonome