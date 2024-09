Forlì, al via i lavori per la pista ciclabile in viale Salinatore

Partono mercoledì 4 settembre i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile bidirezionale lungo viale Salinatore.

Il progetto, dal valore complessivo di 850mila euro, è finanziato con fondi propri del Comune di Forlì e un contributo PNRR di 465 mila €.

“Il cantiere è suddiviso in due lotti - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - mercoledì partiremo con i lavori per la realizzazione della pista ciclabile a doppio senso di marcia che da Porta Schiavonia si sviluppa lungo il lato destro di viale Salinatore fino a Porta Ravaldino. Il tracciato, definito in sede propria e con doppio cordolo in calcestruzzo, prevede la modifica e l’allargamento dei marciapiedi esistenti. Le stesse modalità di intervento riguardano il secondo lotto e la realizzazione di un percorso ciclo pedonale alberato lungo il lato destro di via Del Portonaccio e viale Italia fino alla rotonda Santa Chiara. In entrambi i casi, l’obiettivo delle nuove infrastrutture ciclopedonali è quello di elevare il grado di sicurezza per la mobilità attiva e favorire sempre di più l’utilizzo di mezzi di trasporto meno inquinanti in alternativa all’uso di veicoli a motore.” Salvo imprevisti, il termine dei lavori è previsto per la prossima primavera.

Sono previsti possibili disagi al traffico cittadino.