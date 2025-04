Forlì, al via i lavori all’impianto fognario di viale Bologna

Dopo il rifacimento del sistema fognario in via Nervesa e i lavori di messa in sicurezza e rafforzamento della porzione di condotte lungo viale Bologna angolo via Locchi, il Comune di Forlì avvierà a breve i lavori di sostituzione dell’esistente impianto fognario a servizio di viale Bologna, in prossimità dei civici 80-100. La rete di collettamento delle acque meteoriche presente in questa zona dei Romiti è infatti caratterizzata da un diffuso ammaloramento causato dal cedimento del terreno dopo gli eventi alluvionali del 16 maggio 2023.

Grazie alle risorse stanziate dalla Struttura Commissariale con l’ordinanza 35/2024 per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio post-alluvione, verrà realizzato un nuovo e più efficiente sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane.

“Con l’approvazione in Giunta del progetto esecutivo - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - siamo pronti per affidare i lavori e completare l’opera entro il prossimo autunno. In pratica, andremo a ricostruire il condotto fognario di collettamento delle acque piovane lungo viale Bologna, nel tratto ricompreso tra i civici 80 e 100, fino all’intersezione con via Padulli. L’intervento ricade interamente in aree stradali, all’interno della pista ciclopedonale che si sviluppa lungo il lato nord di viale Bologna e a tratti sui marciapiedi. Verranno sempre assicurati la continuità e la sicurezza del traffico urbano. L’opera, per un importo di 150.000 euro rientra nel più complesso piano di interventi già conclusi o in corso di progettazione finanziati con fondi Pnrr per la riduzione del rischio idrogeologico e la gestione di eventi meteorologici straordinari o bombe d’acqua. In via Isonzo, ad esempio, i tecnici di Hera hanno finito di montare da un paio di mesi una valvola clapet, che contribuirà a migliorare in maniera significativa il sistema di drenaggio urbano nel quartiere San Benedetto. Anche al parco urbano, si sono conclusi a tempi di record i lavori di posizionamento e consolidamento in strutture di cemento armato di un’altra valvola di non ritorno in mezzo alle due più piccole già presenti dietro a Villa Serena. Con Unica Reti, infine, stiamo ultimando la progettazione del raddoppio delle condotte in via Bertini, nell’isolato ricompreso tra via Solombrini e via Balzella, da sempre in grossa sofferenza dal punto vista fognario e il potenziamento delle fogne in via Forlanini, nel quartiere di Vecchiazzano”.