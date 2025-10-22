Forlì, al via i lavori al Palazzo Comunale, blocco anagrafe e tributi

Forlì
  • 22 ottobre 2025
Forlì, al via i lavori al Palazzo Comunale, blocco anagrafe e tributi

Al seguito del trasferimento dei Servizi Anagrafici del Comune di Forlì presso la nuova sede in Via Oberdan n. 2, ha preso il via il più ampio intervento di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi della vecchia sede di Piazzetta della Misura, con l’obiettivo di garantire ambienti più moderni e funzionali a beneficio dell’utenza.

“I lavori, che interessano una superficie complessiva di circa 3.612 mq, prevedono la riqualificazione, l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza dal punto di vista antisismico di questa importante porzione della residenza Comunale considerata strategica per i servizi che accoglie, l’Anagrafe e i Tributi, e per la necessità di mantenere quest’ultimi operativi ed efficienti anche in caso di emergenza” spiega l’assessore Vittorio Cicognani. “Si tratta di un cantiere fortemente voluto da questa Amministrazione - continua - nato dall’esigenza di realizzare un servizio comunale più adeguato dal punto di vista funzionale, sia per la cittadinanza che per il personale, mediante il restauro delle finiture e il rinnovo degli spazi interni. I lavori si protrarranno per circa due anni e hanno reso necessario il collocamento temporaneo del personale che prima operava negli uffici di Piazzetta della Misura e dei Servizi Anagrafe ed Informatica presso la palazzina Ex Becchi in Via Oberdan n. 2, ristrutturata e rifunzionalizzata in una porzione ampia del fabbricato per rispondere alle esigenze di questo trasferimento”.

Il progetto, dal quadro economico complessivo di 5 milioni, è cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito degli interventi previsti dal Piano della Protezione Civile per interventi prioritari di rafforzamento locale, miglioramento sismico o di demolizione/ricostruzione su edifici pubblici strategici per un importo pari a 2.629.555,88 euro. Le restanti sono risorse comunali.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui