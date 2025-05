Forlì, al Pronto Soccorso inaugurata la “Stanza dell’accoglienza” per donne che subiscono violenza

È stata inaugurata oggi, in presenza delle autorità, la “Stanza dell’accoglienza”, un’ area dedicata alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini nel Pronto Soccorso dell’Ospedale “Morgagni- Pierantoni” di Forlì.

“Si tratta di un investimento importante – dichiara il dottor Francesco Sintoni, Direttore sanitario dell’Ospedale di Forlì - realizzato grazie ad un impegno congiunto di più attori istituzionali e del terzo settore. Questo spazio ci consentirà di fornire una migliore assistenza alle donne e ai loro figli, vittime di violenza. Purtroppo, quando questi soggetti si rivolgono ai nostri servizi, la violenza si è spesso già consumata. E’ fondamentale, quindi, lo sforzo della rete costituita per intercettare queste violenze e prevenirle.”

“Questo spazio – ha dichiarato l’assessora alle Pari Opportunità e differenze di genere Andrea Cintorino- rappresenta un altro tassello importante contro la violenza di genere ed un motivo di orgoglio per le donne forlivesi e non solo. Esiste già un protocollo di intesa, ma ci impegneremo sempre di più per attuare azioni di tutela e prevenzione a favore delle donne vittime di violenza.”