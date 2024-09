Da qualche giorno, al parco urbano di Forlì, i più piccoli possono divertirsi e interagire all’interno di una nuova area ludica inclusiva ad uso multiplo, realizzata su più livelli.

La struttura, finanziata con risorse del Comune e un importante contributo regionale, è caratterizzata da pavimentazione anti trauma e da cinque distinte zone di gioco colorate prive di barriere architettoniche, pensate e realizzate per farvi accedere in piena sicurezza e autonomia anche i bambini con condizioni di disabilità.

“Anche questo è un piccolo passo verso il completo ripristino del parco urbano dopo la tragica alluvione del maggio 2023 - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - in questo spazio, raffigurante le meraviglie del mare, tutti possono giocare e divertirsi in autonomia e contemporaneamente. L’attrazione principale a forma di nave contiene diversi elementi di gioco, tra i quali divertenti pannelli tattili manipolativi e interattivi, amache e piccoli cannoni. L’altalena a cesto è fruibile da più bambini contemporaneamente, così pure i giochi a molla raffiguranti i delfini e lo squalo. Insomma, con questo nuovo spazio dedicato ai più piccoli procede il delicato e complesso percorso per il ripristino e la riqualificazione del più grande polmone verde della nostra città”.