Forlì, al PalaRomiti torna il trofeo majorettes

Domenica il PalaRomiti ospiterà il secondo trofeo Majorettes Forlì. Una giornata per lasciarsi affascinare da questo sport che unisce coordinazione, creatività e movimento ammirando le coreografie di otto squadre. La manifestazione prenderà il via dalle 14.30 quando ad esibirsi, uno dopo l’altro, saranno circa 200 atleti provenienti da tutta Italia. Al termine delle esibizioni si svolgerà la premiazione di tutti i gruppi partecipanti. Soltanto una formazione, però, conquisterà il “2° Trofeo Majorettes Forlì”. «Il secondo trofeo non è una gara ma puro spettacolo –spiega Marilena Rubiu, presidente del Gruppo Majorette stelle d’argento città di Forlì –. Vogliamo che diventi un appuntamento annuale, e abbiamo deciso di mantenere la stessa data, quindi la prima domenica di ottobre. Vogliamo che Forlì diventi un punto di incontro per tutte le squadre d’Italia».

Anche quest’anno, come lo scorso, è stata confermata la giuria dei bambini e ci sarà anche l’esibizione delle mamme. «Sarà un momento magico ma anche molto commovente – prosegue Rubiu –. Come ospiti ci saranno anche i frustatori Cassani che sono un’eccellenza romagnola. Quest’anno la mia squadra ha partecipato ai campionati italiani e ha vinto in ben sei categorie. Ci sono delle campionesse italiane e un campione europeo in diverse categorie, quindi come gruppo siamo molto conosciute grazie anche a queste nostre vittorie». I partecipanti potranno anche vedere Luca Foresti, atleta che a soli 14 anni d’età è già campione europeo. «Un evento come questo che genera un indotto da cinquecento persone da tutta Italia permette agli operatori economici di trarne beneficio – riflette l’assessore allo Sport, Kevin Bravi – e in più si genera cultura di uno sport che non si conosceva. Luca Foresti è veramente un grandissimo atleta che sta portando Forlì ad altissimi livelli, quindi va riconosciuto anche il ruolo di questo ragazzo all’interno di uno sport che vede una minoranza del pubblico maschile».