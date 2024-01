Forlì. Al PalaGalassi tornano gli spettacoli: «Sarà un grande teatro con un palinsesto per la famiglia”

Il Pala Galassi torna ad essere la cornice perfetta per i grandi eventi musicali e non solo. Alcune date sono già previste tra aprile e maggio, mentre la programmazione vera e propria entrerà nel vivo a partire da settembre. Il Comune, infatti, ha affidato la gestione dell’impianto di via Punta di Ferro, oggetto anche di un profondo rinnovamento in estate grazie ai fondi del Pnrr, a “Stadium” che per 20 anni si è occupata dell’organizzazione di eventi e concerti all’interno dell’Rds Stadium di Rimini.

«Abbiamo chiuso la nostra esperienza con il concerto di Venditti e De Gregori - racconta l’ad Ernesto De Filippis -. Con la volontà dell’amministrazione di Rimini di far diventare questi spazi un centro federale per la danza, ci dispiaceva lasciare la Romagna. Si è presentata questa occasione: Forlì e il Pala Galassi li conoscevo già in quanto qui ho portato, ad esempio, lo spettacolo “Alis”. Il pubblico, tra l’altro, qui ha sempre risposto molto bene». Insomma, in Romagna la città mercuriale è diventata molto appetibile sotto questo punto di vista. «Forlì è strategica - prosegue De Filippis -, da Bologna a Rimini ad oggi ci sono ben poche strutture simili al Pala Galassi, per il quale il Comune ha la volontà di renderlo un luogo polifunzionale». Bisognerà attendere settembre per una vera e propria programmazione, ma intanto si lavora già per dare ai forlivesi e non solo alcuni eventi. «Sono ottimista, contiamo di essere operativi con un paio di appuntamenti anche tra maggio e aprile visto che ormai i palinsesti per quest’anno sono già stati programmati - spiega l’ad di Stadium -. Il nostro intento è quello di lavorare giorno dopo giorno con gli organizzatori per dei family show o degli spettacoli di comici: vorrei fare del Pala Galassi un gran teatro con un palinsesto per la famiglia. Certo, ci sarà anche la musica, nonostante l’aumento dei cachet degli artisti». Un’opportunità che l’Amministrazione non si è lasciata sfuggire indicendo una selezione ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione amministrativa della struttura, utilizzabile 30 giorni complessivi all’anno, che poi è stata aggiudicata a Stadium. «Abbiamo lavorato tanto affichè Forlì tornasse ad essere come negli anni Duemila: appetibile per i grandi eventi, non solo sportivi. Oggi raccogliamo i frutti- afferma il vice sindaco Daniele Mezzacapo -. Non a caso, sono stati investiti quasi 3 milioni di euro per ristrutturare il Pala Galassi, una struttura da 5mila posti. Rilanciare l’impianto di via Punta di Ferro significa rilanciare anche la città da un punto di vista turistico ed economico. L’idea, che ho già sottoposto a Stadium, per dare continuità alla programmazione invernale è anche quella di proporre in estate 3 eventi di richiamo in piazza Saffi»=.