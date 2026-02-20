Forlì. “Al museo in famiglia”, i piccoli imparano l’arte giocando

Un museo, e una biblioteca, popolati da bambini e genitori: lo propone a Forlì “Al museo in famiglia. Attività didattiche per famiglie tra musei e monumenti, storie, capolavori e curiosità”, a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune. Promosso dal Servizio cultura, turismo, unità musei, dall’Unità eventi e turismo e da Unità amministrative, il progetto è affidato al Laboratorio museale itinerante Immaginante, già attivo nella didattica museale.

«L’intento è portare bambini e famiglie nel “museo diffuso” del territorio – spiega Lorenza Montanari dell’Unità Musei – con uno scopo educativo ma anche di condivisione dell’esperienza, in base a un’idea di cultura accessibile e comprensibile».

Inizio, l’8 marzo (alle 16 e 17.15), e il 26 marzo per “Il giovedì dei piccoli” (alle 16.30): a Palazzo Romagnoli si svolge “Ascolta il quadro!”. «Ai bambini viene fornito un kit – spiega Lisa Rodi, specialista della didattica dell’arte –con cui... suonare un quadro, riproducendo i suoni evocati dal “Trittico della Romagna” di Gino Ravaioli, in un’esperienza che agevola il dialogo emozionale e conoscitivo con l’opera».

Il 9 aprile per i piccoli (alle 16.30), e il 19 per “La domenica al museo” (alle 10 e 11.15), protagonisti sono i mosaici del volo, all’ex Collegio aeronautico con un gioco di disegno. Il 10 maggio per le famiglie (alle 16 e 17.15) e il 14 maggio per i bambini (alle 16.30) si va “Sulle tracce di Caterina Sforza” alla Rocca di Ravaldino e infine il 4 giugno (alle 16.30) e poi domenica 7 (alle 16 e 17.15) si diventa “Esploratori al museo San Domenico”, con una “pesca magica” a caccia dei dettagli delle opere della Pinacoteca.

«Non è mai troppo presto per portare un bambino in un museo – afferma convinto il vicesindaco Vincenzo Bongiorno – e circondarlo di bellezza, insieme alla sua famiglia. Dal canto suo l’Amministrazione sta implementando questo tipo di offerta culturale, per formare cittadini consapevoli e innamorati del territorio. “Al museo in famiglia” è quindi un punto d’inizio, un investimento strategico per la crescita della comunità».

Le attività sono gratuite, prenotazione da 15 giorni prima dell’evento: 0543.712632.