Forlì, aiuto per i giovani ucraini

Un luogo in cui 200 ragazzi e le loro famiglie possano allontanare il pensiero della guerra, trovare il sostegno psicologico e continuare a nutrire il seme della pace. È stato realizzato in Ucraina grazie al Comune di Forlì che, attraverso 38mila euro di risorse donate dai cittadini sul conto corrente della Regione, ha potuto mettere in piedi un progetto frutto dal coinvolgimento di diversi attori tra i quali il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e la scuola italiana di Protezione civile. Per motivi di sicurezza, i partner ucraini chiedono di mantenere la segretezza del luogo questo fa capire il livello di attenzione e di pericolosità che ormai è diventata la quotidianità in un Paese caduto nel conflitto armato dal febbraio 2022. Quella realizzata anche grazie alla solidarietà forlivese, è dunque una bolla in cui ritrovare fiducia nel domani attraverso il sostegno psicologico e alimentare. Qui, ai 200 ragazzi individuati dal Servizio regionale emergenze locale d’intesa con i servizi socio sanitari, non mancherà materiale ludico sportivo per il benessere psico fisico, materiale igienico sanitario che tuteli la salute dei giovani ragazzi, cibo che renda piacevole e sereno il momento della mensa in comunità. Non mancheranno momenti formativi per formare i ragazzi sui pericoli degli ordigni inesplosi e coltivare la speranza della pace, condividendo con i giovani piccoli gesti che vadano in questo senso