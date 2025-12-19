Forlì, aggressione con calci e pugni e rapina: 21enne scoperto e condotto in carcere

A Forlì mercoledì scorso (17 dicembre) la Polizia di Stato ha arrestato un tunisino 21enne, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Forlì.

L’occhio attento degli agenti ha consentito di individuare il giovane mentre si trovava in compagnia di altre persone, in via Fossato Vecchio. I fatti da cui scaturisce la misura risalgono ai primi giorni del novembre scorso, quando le volanti furono chiamate ad intervenire in piazzale Guido da Montefeltro, dove un pakistano era stato aggredito da alcuni giovani di origine nordafricana, colpito con calci e pugni e minacciato con un coltello, subendo quindi la rapina del proprio telefono cellulare.

Il giorno successivo, nello stesso posto, era stato nuovamente percosso e minacciato con un coltello da due dei giovani nei quali si era imbattuto il giorno prima; sul posto erano nuovamente intervenute le pattuglie della Polizia, allertate da un amico della vittima, che erano riuscite, poco distante, ad identificare uno dei presunti autori.

I successivi approfondimenti investigativi della Polizia hanno consentito di raccogliere diversi elementi a carico delle due persone segnalate; il quadro indiziario nei confronti del 21enne arrestato, in particolare, in relazione ai reati di rapina, percosse e minacce aggravate in concorso e di porto abusivo di armi, è stato ritenuto congruo dal G.I.P. per accogliere la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì di applicazione della custodia cautelare in carcere. L’uomo, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e per resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto nella casa circondariale di Forlì.