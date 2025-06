Forlì, aggressione a bastonate: scatta la denuncia per un 35enne

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Forlì, in particolare della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Ronco, San Martino in Strada e Villafranca, hanno effettuato servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale nonché al contrasto delle condotte illecite.

Denunciato un uomo per “lesioni personali”, “minaccia” e “porto di armi od oggetto atti ad offendere” per aver minacciato e aggredito un 35enne con un bastone. Il ferito, soccorso dal personale del 118, allertato dai carabinieri intervenuti sul posto, è stato trasportato presso il locale pronto soccorso, dal quale è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi. L’arma, rinvenuta sul posto, è stata sequestrata. Stesso destino per un automobilista per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge.

Denunciato un giovane per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, poiché trovato in possesso di un coltello con lama di medie dimensioni, sottoposto a sequestro.

Infine, denunciato un cittadino marocchino per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale” poiché titolare di permesso di soggiorno scaduto di validità.